Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае

"Прогнозируется ухудшение паводковой обстановки в Ермаковском районе в двух населённых пунктах Ермаковское и Григорьевка. На реках Оя, Кебеж в связи с ожидаемыми осадками, местами сильными, возможен резкий подъем уровня воды, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. Замеры уровня воды на реках Кебеж и Оя производятся каждые два часа. В целях приведения сил и средств в готовность к реагированию в случае ухудшения обстановки и контроля паводковой обстановки в южной группе районов Красноярского края работает рабочая группа главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.