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2020-06-07T15:30
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Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
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РИА Новости

Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае

15:30 07.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗатопленная паводком стоянка возле продовольственных складов
Затопленная паводком стоянка возле продовольственных складов
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Затопленная паводком стоянка возле продовольственных складов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Из-за дождей на юге Красноярского края, где уже подтоплены несколько поселков и размыты дороги, ожидается ухудшение паводковой обстановки, сообщает региональный главк МЧС.
По информации ведомства, из-за продолжительных осадков в ряде районов края подтоплены низменные участки автодорог, железнодорожных путей, придомовые территории и дома. Так, в Партизанском районе подмыто полотно железной дороги, из-за чего нарушено сообщение на участке Кой-Хабайдак. Поезда направлены в объезд, и задержек в движении нет. Кроме того, в этом районе размыт участок грунтовой дороги, в результате чего ограничен подъезд к поселкам Мина и Кутурчин, в которых проживает более 500 человек. В Мине вода выходит на низменности – подтоплены две улицы и 50 домов, в которых проживает 70 человек. В населенный пункт вылетел вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями.
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"Прогнозируется ухудшение паводковой обстановки в Ермаковском районе в двух населённых пунктах Ермаковское и Григорьевка. На реках Оя, Кебеж в связи с ожидаемыми осадками, местами сильными, возможен резкий подъем уровня воды, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. Замеры уровня воды на реках Кебеж и Оя производятся каждые два часа. В целях приведения сил и средств в готовность к реагированию в случае ухудшения обстановки и контроля паводковой обстановки в южной группе районов Красноярского края работает рабочая группа главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на устранение происшествий привлечены около 200 человек и более 60 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайМанский районКурагинский районПроисшествия
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