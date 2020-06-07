В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19

УФА, 7 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о кончине двух пациентов с коронавирусом за прошедшие выходные, число жертв инфекции в регионе достигло 21 человека.
Бречалов сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что в пациенты скончались субботу и в воскресенье. "Мужчине было 74 года. Женщине было 55 лет", - написал он в соцсети.
По его данным на 7 июня, в Удмуртии зарегистрировано 963 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 453 человека выздоровели, 21 пациент умер.
"Состояние заболевших: 410 в удовлетворительном состоянии, 74 средней степени тяжести, 5 в тяжелом состоянии", - сообщает глава Удмуртии.
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