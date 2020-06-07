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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T15:26
https://ria.ru/20200607/1572591467.html
В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19

15:26 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
УФА, 7 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о кончине двух пациентов с коронавирусом за прошедшие выходные, число жертв инфекции в регионе достигло 21 человека.
Бречалов сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что в пациенты скончались субботу и в воскресенье. "Мужчине было 74 года. Женщине было 55 лет", - написал он в соцсети.
По его данным на 7 июня, в Удмуртии зарегистрировано 963 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 453 человека выздоровели, 21 пациент умер.
"Состояние заболевших: 410 в удовлетворительном состоянии, 74 средней степени тяжести, 5 в тяжелом состоянии", - сообщает глава Удмуртии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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