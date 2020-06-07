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2020-06-07T15:16
https://ria.ru/20200607/1572591195.html
В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
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РИА Новости

В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге

15:16 07.06.2020
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© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
Больница. Архивное фото
УФА, 7 июн - РИА Новости. Бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии проводит проверку по сообщению в СМИ об инциденте в морге, где якобы родственникам умершего предложили самостоятельно найти тело покойника среди трупов, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что в морге больницы башкирского города Белебей родственникам умершего предложили самостоятельно отсортировать гору покойников, чтобы найти тело близкого человека. Сообщалось, что люди жаловались на сильный трупный запах.
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"Если вам известны факты коррупции, которые вы можете подтвердить, просим сообщить подробно, будут приняты соответствующие меры по их недопущению. В отношении иных фактов, изложенных в вашем обращении, проводится служебная проверка", - прокомментировал ситуацию РИА Новости минздрав Башкирии, ссылаясь на начальника бюро судебно-медицинских экспертиз региона Александру Орловскую.
"Указанная вами в обращении комната предназначена для хранения тел умерших, оборудована системой охлаждения, которая на настоящий момент вышла из строя и ее замена будет проведена до конца июня текущего года. Данная комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются. Несмотря на вышедшедшую из строя систему охлаждения температура в помещении для хранения тел умерших, не превышает 15 градусов, что позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних - двух суток. Жалоб на плохое состояние выдаваемых после проведения экспертного исследования тел не поступало", - говорится в комментарии Орловской.
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В бюро судебно-медицинских экспертиз Башкирии отметили, что "в связи со спецификой работы, в бюро нередко поступают трупы, уже находящиеся в состоянии далеко зашедшей гнилостной трансформации".
"В частности в Белебее за май 2020 года проводилась экспертиза трех таких трупов. Там работает один судебно-медицинский эксперт, осуществляющий свою деятельность в соответствии с трудовым кодексом, по рабочему графику. В случае служебной необходимости, по ходатайству правоохранительных органов, выходит на работу в нерабочие дни, кроме того, по скользящему графику работают отделения в близлежащих городах Октябрьский и Туймазы, ежедневно, без выходных, работает отделение в Уфе. Что касается ожидания окончания вскрытия, то время, затрачиваемое на его проведение, не регламентировано и зависит от объема исследований необходимых для установления причины смерти и ответов на вопросы следствия", - сообщает бюро.
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