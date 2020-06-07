В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге

"В частности в Белебее за май 2020 года проводилась экспертиза трех таких трупов. Там работает один судебно-медицинский эксперт, осуществляющий свою деятельность в соответствии с трудовым кодексом, по рабочему графику. В случае служебной необходимости, по ходатайству правоохранительных органов, выходит на работу в нерабочие дни, кроме того, по скользящему графику работают отделения в близлежащих городах Октябрьский и Туймазы, ежедневно, без выходных, работает отделение в Уфе. Что касается ожидания окончания вскрытия, то время, затрачиваемое на его проведение, не регламентировано и зависит от объема исследований необходимых для установления причины смерти и ответов на вопросы следствия", - сообщает бюро.