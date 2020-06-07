РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля

Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля, сообщил Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля, сообщил РБК со ссылкой на источник в одной из крупных отраслевых компаний.

По информации телеканала, на первом этапе Россия возобновит полеты в 15 государств. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Прекращение авиасообщения

В конце марта власти приняли решение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем сократили количество вывозных рейсов, а также установилиограничения на количество прибывающих пассажиров.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев. Он отметил, что запрет снимут только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.