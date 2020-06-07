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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T15:12
https://ria.ru/20200607/1572591081.html
РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1036x0_80_0_0_236ac547ef680d466ea2ad3cdba78a8e.jpg
РИА Новости

РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля

15:11 07.06.2020 (обновлено: 15:12 07.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля, сообщил РБК со ссылкой на источник в одной из крупных отраслевых компаний.
По информации телеканала, на первом этапе Россия возобновит полеты в 15 государств. Официального подтверждения этой информации пока не было.
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Прекращение авиасообщения

В конце марта власти приняли решение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем сократили количество вывозных рейсов, а также установилиограничения на количество прибывающих пассажиров.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев. Он отметил, что запрет снимут только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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