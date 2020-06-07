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2020-06-07T15:52
https://ria.ru/20200607/1572591057.html
В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
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РИА Новости

В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами

15:11 07.06.2020 (обновлено: 15:52 07.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краюСотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пожар охватил 1 тысячу квадратных метров на складе с пиломатериалами в Хабаровске, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"На момент прибытия установлено, что произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы. По предварительной информации, площадь пожара 1 000 квадратных метров. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сообщили о возгорании в складском помещении по улице Целинная в 20.37 (13.37 мск). Информации о пострадавших не поступало. Огонь тушат 31 человек личного состава и 11 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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