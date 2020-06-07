В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами

"На момент прибытия установлено, что произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы. По предварительной информации, площадь пожара 1 000 квадратных метров. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня", - говорится в сообщении.

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

Отмечается, что сообщили о возгорании в складском помещении по улице Целинная в 20.37 (13.37 мск). Информации о пострадавших не поступало. Огонь тушат 31 человек личного состава и 11 единиц техники.