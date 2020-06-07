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2020-06-07T15:08
https://ria.ru/20200607/1572591012.html
СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
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РИА Новости

СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве

15:08 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Организована проверка сведений из СМИ о невыплате причитающихся компенсаций медработникам в Центральной клинической больнице №6, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее в СМИ появилась информация о невыплатах компенсаций медицинским работникам, прибывшим в столицу из различных регионов страны, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, в Центральной клинической больнице №6 ОАО "РЖД".
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"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка сведений из средств массовой информации о невыплатах положенных надбавок медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - сообщила Марковская.
Согласно сообщению, следователи устанавливают как соблюдение прав работников на выплаты в медицинских учреждениях, так и достоверность изложенных в СМИ фактов. Ход доследственной проверки находится на контроле руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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