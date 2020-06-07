СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве

Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме

Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка сведений из средств массовой информации о невыплатах положенных надбавок медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - сообщила Марковская.

Согласно сообщению, следователи устанавливают как соблюдение прав работников на выплаты в медицинских учреждениях, так и достоверность изложенных в СМИ фактов. Ход доследственной проверки находится на контроле руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.