Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T15:01
https://ria.ru/20200607/1572590763.html
В Нью-Йорке отменили комендантский час
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387516_0:341:2314:1643_1036x0_80_0_0_3f874ed2eecdd70879d5924d80cd28ff.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке отменили комендантский час

15:01 07.06.2020
356
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе, поскольку протесты в субботу носили мирный характер.
Ранее власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков.
"Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час с этой минуты. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом. Завтра мы делаем первый шаг к открытию", - написал мэр в Twitter.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти мегаполиса с 8 июня приступят к отмене ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на коронавирус.
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
13:32
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
5 июня, 18:42
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
020031
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБилл де БлазиоНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Беременная женщина
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл поздравил православных с Днем Святой Троицы
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Участники манифестации в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо против расизма и произвола властей
В центре Рима проходит манифестация против расизма
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в реабилитационном центре
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Набережная курорта Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В США вылечились от COVID-19 более полумиллиона человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Солнечногорске похитили сына московского адвоката
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана
Девушка на капоте автомобиля ДПС
В Краснодаре проверят видео, где девушка бегала по крыше машины ДПС
Вид из окна российского самолета во время полета
Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
В Берлине задержали около ста участников протестов против расизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали
16:11Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики
16:11Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США
16:09США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД
16:08Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
Лента новостейМолния