В Нью-Йорке отменили комендантский час

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе, поскольку протесты в субботу носили мирный характер.
Ранее власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков.
"Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час с этой минуты. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом. Завтра мы делаем первый шаг к открытию", - написал мэр в Twitter.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти мегаполиса с 8 июня приступят к отмене ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на коронавирус.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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