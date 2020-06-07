Патриарх Кирилл поздравил православных с Днем Святой Троицы

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Гонения и расколы не могут победить церковь, потому что она сильна благодатью Святого Духа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресной проповеди после богослужения в подмосковном храме святого благоверного князя Александра Невского в Переделкино.

Ранее сообщалось, что в день Святой Троицы, или Пятидесятницы, который в этом году православные празднуют 7 июня, "по настоянию врачей", патриарх Кирилл совершит божественную литургию в скиту близ подмосковного поселка Переделкино. Обычно патриарх в этот день служит при стечении большого числа паломников в Троице-Сергиевой лавре, для которой Троица - престольный праздник.

"В отличие от любой человеческой общности, эта богочеловеческая общность (церковь - ред.) имеет ту силу, которую не способны преодолеть даже силы дьявольские. Доказательством этих слов может явиться вся 2000-летняя история церкви. Ни одна организация не сохранилась в течение этих двух тысяч лет. А церковь божия, проходя через бесчисленные гонения, притеснения, раздираемая расколами и ересями, сохранилась до сего дня", - сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что в день Пятидесятницы "на всю вселенную, но особенно на учеников Христа Спасителя" снизошел Дух Святой - третье лицо Троицы.

"(Апостолы – ред.) в тот момент силой Святого Духа из простой группы людей стали особой человеческой общностью, в которой божественное соединяется с человеческим. Эта общность именуется церковью Христовой. Этой силой (благодати – ред.) и живет церковь, являет свой победоносный лик. Не потому что в церкви часто выдающиеся и образованные люди, но потому что в ней живет Святой Дух, который отображается через церковные таинства в жизни каждого христианина", - сказал предстоятель Русской церкви.

Также он подчеркнул, что благодать Святого Духа передана от апостолов архиереям, а через них - священникам, и передается так сейчас - остальным людям.