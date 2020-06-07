В центре Рима проходит манифестация против расизма

Участники манифестации в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо против расизма и произвола властей

Участники манифестации в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо против расизма и произвола властей

РИМ, 7 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Крупная манифестация против расизма и произвола властей проходит в воскресенье в центре Крупная манифестация против расизма и произвола властей проходит в воскресенье в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся скандируют "Нет расизму", держа в руках плакаты "Чёрные жизни имеют значение", "Кто защитит нас от тех, кто должен нас защищать?", "Джордж здесь - нет расизму". "Нет свободы, пока мы не равны".

В самом начале акции собравшиеся опустились на колено, отдав таким образом почести погибшему в США афроамериканцу Джоржу Флойду.

На акцию пришли как коренные итальянцы, так и англоговорящие иностранцы и темнокожие местные жители или мигранты. Они заполнили площадь под виллой Боргезе: местные СМИ оценивают число участников акции в несколько тысяч человек.

Как заявил РИА Новости один из пришедших на манифестацию по имени Марио, расизм для него неразрывно связан с эксплуатацией. Он держал в руках рукописный баннер с надписью "Я не могу дышать: у меня колено на шее. Нет расизму, безработице и насилию над женщинами".

"Расизм используют, чтобы подчинить уязвимые слои населения, так им можно платить меньше, селить в бараках или давать тонуть в море. В США темнокожим платят меньше чем белым. Как и в Италии", - заявил седоватый высокий мужчина.

В нынешние выходные во многих городах Италии проходят различные манифестации, в основном связанные с выступлениями против расизма после событий в США. В Генуе, Турине, Болонье, Флоренции и Неаполе они состоялись в субботу. В воскресенье помимо Рима крупная акция пройдёт в Милане.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.