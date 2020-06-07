В Краснодаре проверят видео, где девушка бегала по крыше машины ДПС

КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Полиция в Краснодаре проверяет попавшее в интернет видео, где девушка бегала по крыше машины экипажа ДПС, сообщает УМВД по городу.
Ранее в соцсетях появились видео, где видны пляски молодых людей на крыше автомобиля. По данным одного из местных пабликов, молодежь устроила гуляния, в ходе которых произошел конфликт с полицейскими, а в одном из роликов видно, как девушка пробежала по автомобилю ДПС, заскочив на капот, а затем на крышу полицейской машины.
"В настоящее время по данному факту в управлении МВД Россия по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.