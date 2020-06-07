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2020-06-07T14:57
https://ria.ru/20200607/1572590142.html
В Краснодаре проверят видео, где девушка бегала по крыше машины ДПС
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572590035_0:0:711:400_1036x0_80_0_0_5362a7ba489c31c1101ad0482dc0f6fb.jpg
РИА Новости

В Краснодаре проверят видео, где девушка бегала по крыше машины ДПС

14:44 07.06.2020 (обновлено: 14:57 07.06.2020)
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© Стоп-кадр видео очевидцаДевушка на капоте автомобиля ДПС
Девушка на капоте автомобиля ДПС
© Стоп-кадр видео очевидца
Девушка на капоте автомобиля ДПС
КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Полиция в Краснодаре проверяет попавшее в интернет видео, где девушка бегала по крыше машины экипажа ДПС, сообщает УМВД по городу.
Ранее в соцсетях появились видео, где видны пляски молодых людей на крыше автомобиля. По данным одного из местных пабликов, молодежь устроила гуляния, в ходе которых произошел конфликт с полицейскими, а в одном из роликов видно, как девушка пробежала по автомобилю ДПС, заскочив на капот, а затем на крышу полицейской машины.
"В настоящее время по данному факту в управлении МВД Россия по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.
Сотрудник ОМОНа
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