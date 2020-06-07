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2020-06-07T15:07
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"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
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РИА Новости

"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске

15:07 07.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После инцидента с территории, прилегающей к ТЭЦ-3 в Норильске, уже изъято около 50 тысяч тонн загрязненного грунта и собрано 949 кубометров воднотопливной смеси, говорится в сообщении "Норникеля".
По состоянию на 7 июня группировка сил, задействованных в ликвидации аварии, насчитывает более 500 человек и свыше 200 единиц техники, из них в районе ТЭЦ-3 – 300 специалистов "Норникеля" и 170 единиц техники компании. Обработано сорбентом 22,6 тысячи квадратных метров территории.
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С поверхности реки Амбарная на данный момент собрано 913 кубических метров воднотопливной смеси, которая размещается на хранение в семь нефтетанков (каждый по 250 кубометров), развернутых на береговой линии.
Всего в акватории реки Амбарная установлено 18 ордеров боновых заграждений. В дополнение к этому специалистами "Норникеля" в месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан установлено два дополнительных ордера боновых заграждений для предотвращения потенциального попадания в водные объекты остатков дизельного топлива с территории рядом с ТЭЦ-3.
В минувшую пятницу июня к месту ликвидации последствий инцидента прибыли 72 специалиста компании "Газпром нефть" с техникой и специальными средствами для оказания помощи в сборе топлива с поверхности воды. Кроме того, к ликвидации подключились специалисты компании "Транснефть", также прибывшие с техникой и оборудованием, необходимыми для проведения работ.
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Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под НорильскомМЧС показало с воздуха работу специалистов, устраняющих последствия разлива топлива под Норильском.
"Все эти меры позволяют значительно ускорить темпы сбора топлива. Каждый день темп наращивается", - отметил директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого приведены в сообщении.
"Прошедшие сутки показали, что объем выполненных работ значительно больше, чем в предыдущие дни. Таким образом, у нас в настоящее время созданы все условия для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации", - в свою очередь прокомментировал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельТранснефтьГазпром нефтьНорильскПроисшествия
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