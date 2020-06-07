"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После инцидента с территории, прилегающей к ТЭЦ-3 в После инцидента с территории, прилегающей к ТЭЦ-3 в Норильске , уже изъято около 50 тысяч тонн загрязненного грунта и собрано 949 кубометров воднотопливной смеси, говорится в сообщении "Норникеля"

По состоянию на 7 июня группировка сил, задействованных в ликвидации аварии, насчитывает более 500 человек и свыше 200 единиц техники, из них в районе ТЭЦ-3 – 300 специалистов "Норникеля" и 170 единиц техники компании. Обработано сорбентом 22,6 тысячи квадратных метров территории.

С поверхности реки Амбарная на данный момент собрано 913 кубических метров воднотопливной смеси, которая размещается на хранение в семь нефтетанков (каждый по 250 кубометров), развернутых на береговой линии.

Всего в акватории реки Амбарная установлено 18 ордеров боновых заграждений. В дополнение к этому специалистами "Норникеля" в месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан установлено два дополнительных ордера боновых заграждений для предотвращения потенциального попадания в водные объекты остатков дизельного топлива с территории рядом с ТЭЦ-3.

В минувшую пятницу июня к месту ликвидации последствий инцидента прибыли 72 специалиста компании " Газпром нефть " с техникой и специальными средствами для оказания помощи в сборе топлива с поверхности воды. Кроме того, к ликвидации подключились специалисты компании " Транснефть ", также прибывшие с техникой и оборудованием, необходимыми для проведения работ.

"Все эти меры позволяют значительно ускорить темпы сбора топлива. Каждый день темп наращивается", - отметил директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого приведены в сообщении.