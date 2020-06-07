В Приангарье артиллеристы ЦВО помогли потушить пожар на нефтяной скважине

"Мероприятия осуществлялись в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварийной ситуации. Пострадавших нет. При возгорании были проведены оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования (локализация огня) высотой 4 метра, в результате не было допущено загрязнение территории. Угрозы водным объектам нет", - уточнили в компании.