Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Столичный главк Столичный главк МЧС распространил в воскресенье экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа до 21.00 7 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.