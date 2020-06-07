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2020-06-07T14:29
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
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РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

14:29 07.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил в воскресенье экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа до 21.00 7 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - отмечают в ведомстве.
Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Не оставляйте детей без присмотра", - напомнили в МЧС.
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