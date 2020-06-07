МЧС усилило группировку по ликвидации последствий аварии в Норильске

"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда выдвинулись в Норильск для усиления действующей группировки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на оснащении спасателей - шесть единиц специальной техники, из них два снегоболотохода и два плавсредства.
"Снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, так как приспособлены для работы в арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия", - отметил собеседник агентства, добавив, что специалисты отряда будут задействованы в проведении разведки загрязненной территории и оказании необходимой помощи при ликвидации ЧС.