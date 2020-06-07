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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T14:25
https://ria.ru/20200607/1572589504.html
В США вылечились от COVID-19 более полумиллиона человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1036x0_80_0_0_9f5a67ebfc142fdfb8a45d9ff7a7310b.jpg
РИА Новости

В США вылечились от COVID-19 более полумиллиона человек

14:25 07.06.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса пациентов в США превысило 500 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, в США 500 849 человек выздоровели после заражения коронавирусом, 109 802 скончались, всего в стране зафиксирован 1 920 061 случай заражения COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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