В Осаке прошло шествие в поддержку движения против расизма

ОСАКА (Япония), 7 июн – РИА Новости. Шествие в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия и расизма в отношении темнокожих, прошло днем в воскресенье в центре второго по величине мегаполиса Японии Осаке.
"Мирный марш направлен на усилия по повышению свобод и равенства темнокожих людей. Наше шествие организовано в память о Джодже Флойде, Бреоне Тэйлоре, Ахмаде Арбери, Тони Макдэйде и еще неисчисляемого числа людей, которые лишились своих жизней из-за расизма и насилия", - говорится в заявлении организаторов Black Lives Matter Kansai, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В числе организаторов и участников шествия были иностранцы, в связи с чем организаторы подчеркнули, что состоявшееся шествие является "мирным маршем", а не акцией протеста. Согласно существующему законодательству, иностранные граждане не имеют права организовывать акции протеста в Японии.
Точные данные о числе участников шествия появятся лишь к ночи воскресенья по местному времени (около 18.00 мск), однако по оценкам нескольких организаторов, опрошенных РИА Новости, число пришедших на марш может достигать 3 тысяч человек. В свою очередь, городская полиция оценивает, что в шествии участвовали около тысячи человек.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Акции протестов в поддержку движения также прошли в других странах, в частности, в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии.