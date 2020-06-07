Минздрав Армении намерен привлечь больше медцентров к борьбе с COVID-19

ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Армении предложило действующим в стране медицинским центрам подключиться к борьбе с коронавирусом.

"Медицинские центры, желающие подключиться к процессу борьбы с коронавирусным заболеванием, могут направить свои заявки на электронный адрес управления политики медпомощи минздрава", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что здания медучреждений должны соответствовать санитарным и противоэпидемическим нормам, чтобы было возможно оказывать там иные медицинские услуги или прекращать их предоставление.

"Нужно также учитывать наличие медицинских кадров, которые в данный момент не вовлечены в процесс борьбы против коронавируса в иных медцентрах", - отмечается в сообщении.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4014 излечились и 200 скончались.

Ранее власти страны заявляли, что эпидемическая ситуация в стране ухудшается, медицинские учреждения уже не могут вовремя госпитализировать всех нуждающихся в этом пациентов с коронавирусом, сотни граждан ждут своей очереди для госпитализации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.