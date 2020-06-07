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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T14:20
https://ria.ru/20200607/1572589304.html
Минздрав Армении намерен привлечь больше медцентров к борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fc86004c24f2229a185112910a200ea6.jpg
РИА Новости

Минздрав Армении намерен привлечь больше медцентров к борьбе с COVID-19

14:20 07.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении предложило действующим в стране медицинским центрам подключиться к борьбе с коронавирусом.
"Медицинские центры, желающие подключиться к процессу борьбы с коронавирусным заболеванием, могут направить свои заявки на электронный адрес управления политики медпомощи минздрава", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
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Отмечается, что здания медучреждений должны соответствовать санитарным и противоэпидемическим нормам, чтобы было возможно оказывать там иные медицинские услуги или прекращать их предоставление.
"Нужно также учитывать наличие медицинских кадров, которые в данный момент не вовлечены в процесс борьбы против коронавируса в иных медцентрах", - отмечается в сообщении.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4014 излечились и 200 скончались.
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Ранее власти страны заявляли, что эпидемическая ситуация в стране ухудшается, медицинские учреждения уже не могут вовремя госпитализировать всех нуждающихся в этом пациентов с коронавирусом, сотни граждан ждут своей очереди для госпитализации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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