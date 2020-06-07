Папа римский выразил солидарность со всеми, кто борется с COVID-19

"К сожалению, в других странах - я думаю о некоторых из них - вирус все еще приносит многие жертвы. В пятницу в одной из стран умирал один человек в минуту. Это ужасно. Хочу выразить свою близость к этим людям, больным и их семьям, ко всем, кто о них заботится", - отметил папа Римский.