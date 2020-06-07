Папа римский выразил солидарность со всеми, кто борется с COVID-19

ВАТИКАН, 7 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский Франциск в воскресенье выразил свою близость ко всем заболевшим COVID-19, их семьям и тем, кто заботится об этих больных.
"Приветствую всех вас, римляне и паломники, – отдельных верующих, семьи и религиозные общины. Даже ваше небольшое присутствие на площади является знаком того, что в Италии острая фаза эпидемии преодолена. Но будьте внимательны! Не празднуйте победу слишком рано! Остается необходимость усердно следовать действующим нормам, потому что они помогают нам избежать того, чтобы вирус шел вперед", - сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Святой Троицы.
В то же время папа Франциск подчеркнул, что во многих странах ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается очень серьезной, и COVID-19 продолжает приносить многочисленные жертвы.
"К сожалению, в других странах - я думаю о некоторых из них - вирус все еще приносит многие жертвы. В пятницу в одной из стран умирал один человек в минуту. Это ужасно. Хочу выразить свою близость к этим людям, больным и их семьям, ко всем, кто о них заботится", - отметил папа Римский.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.