Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Заславский пострадал в ходе драки на заправке в Житомирской области, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - цитирует Кравчук интернет-издание hromadske . Она добавила, что Заславский написал заявление в полицию.

По словам замглавы фракции, Заславский не знает человека, который его ударил. "Похоже на бытовой конфликт", - добавила Кравчук.

В полиции сообщили, что завели уголовное дело и выясняют обстоятельства инцидента.