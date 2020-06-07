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2020-06-07T14:07
https://ria.ru/20200607/1572588957.html
Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области
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РИА Новости

Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области

14:07 07.06.2020
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© Фото : страница в "Facebook" Юрия ЗаславскогоНародный депутат Украины IX созыва Юрий Заславский
Народный депутат Украины IX созыва Юрий Заславский
© Фото : страница в "Facebook" Юрия Заславского
Народный депутат Украины IX созыва Юрий Заславский. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Заславский пострадал в ходе драки на заправке в Житомирской области, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - цитирует Кравчук интернет-издание hromadske. Она добавила, что Заславский написал заявление в полицию.
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По словам замглавы фракции, Заславский не знает человека, который его ударил. "Похоже на бытовой конфликт", - добавила Кравчук.
В полиции сообщили, что завели уголовное дело и выясняют обстоятельства инцидента.
Местное издание "Житомир.info" ранее сообщило, что у автозаправки возле села Заричаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. По данным источника издания, это был Заславский. Отмечается, что депутат Заславский получил ссадины и царапины лица и от госпитализации отказался.
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Евгения КравчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЖитомирская областьУкраинаВ мире
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