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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-07T14:01
https://ria.ru/20200607/1572588779.html
Более 92 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572303777_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d7c81f661cbf8a2f0f6fe60cb8124e3b.jpg
РИА Новости

Более 92 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам

14:01 07.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 92 тысяч москвичей уже подали заявки, чтобы принять участие в электронном голосовании по поправке в Конституцию РФ, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что жители столицы смогут проголосовать из дома с 25 июня по 1 июля. Для этого нужно подать заявку на портале или позвонить в свою участковую комиссию. Подать заявку можно до 21 июня. Подчеркивается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
4 июня, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
"Москвичи продолжают регистрироваться в качестве участников электронного голосования по внесению поправок в конституцию. На данный момент жители столицы подали уже 92 123 заявки", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправке в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент России Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения голосования, граждане смогут принять в нем участие в течение шести дней до объявленной даты.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
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