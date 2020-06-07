Более 92 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам

Отмечается, что жители столицы смогут проголосовать из дома с 25 июня по 1 июля. Для этого нужно подать заявку на портале или позвонить в свою участковую комиссию. Подать заявку можно до 21 июня. Подчеркивается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного.