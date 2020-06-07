В Мадриде проходит многотысячная акция против расизма

Участники протеста против расизма в Мадриде

МАДРИД, 7 июн – РИА Новости. Многотысячная акция протеста выходцев из африканских стран в связи с гибелью в США от рук полиции Джорджа Флойда проходит в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся скандируют на испанском и английском: "Нет справедливости - нет мира", "Здесь антифашисты и антирасисты", "Ни один человек не вне закона", "Чёрные жизни тоже имеют значение". Они почтили минутой молчания память Флойда. Минут через 40 после начала акции перед посольством США было принято решение направиться к центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль.

Среди участников далеко не только выходцы из африканских стран - пришли и коренные испанцы, и белые американцы.

"Расизм тоже пандемия", "Черные жизни имеют значение", " Ни больше-ни меньше, одинаковые права", "Дональд Трамп преступник", - написано на многочисленных плакатах, которые держат в руках собравшиеся.

Американка Шерон живет в Мадриде уже 20 лет, вышла замуж за австрийца, здесь у неё родился сын. На акцию она пришла с сыном и принесла американский флаг, на котором написаны имена афроамериканцев, погибших в США от рук полиции. Она считает, что за последние 20 лет ситуация с расизмом в США значительно ухудшилась.

Шанель родилась в Испании , ее отец выходец из Гвинеи-Бисау, эмигрировавший в Испанию во время гражданской войны на своей родине, несколько лет назад он вернулся назад. Мать девушки из Кабо-Верде, она работает официанткой. Сама Шанель, говорящая на испанском без акцента, считает, что в Испании дискриминация существует. "На улицах меня никогда за цвет кожи не оскорбляли, но повышение по службе я смогла получить только через 10 лет работы, в то время как остальные коллеги гораздо раньше. Это только из-за того, что я чёрная", - уверена девушка.

Адама приехал в Испанию из Мали два года назад, говорит по-испански не очень хорошо, но все-таки достаточно, чтобы выразить своё возмущение расизмом, с которым он здесь сталкивается. Так, например, он рассказал, что ему отказали в сдаче квартиры только из-за цвета кожи. Вид на жительство в Испании у него есть, он работает в магазине. Однако когда жена арендодателя, с которым он договаривался, увидела Адаму, ему отказали.

Организатором акции выступило недавно созданное Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE).

"Сегодня мы объединились, чтобы выразить нашу поддержку семье Джорджа Флойда и всему черному сообществу Соединенных Штатов, которое захватывает улицы с криком: "Нет справедливости - нет мира", - говорится в заявлении CNAAE.

Цель собравшихся также "напомнить, что расизм в отношении черных не только проблема США, а имеет общемировой масштаб". В обществе заявляют, что в Испании цвет кожи становится причиной частых полицейских проверок и трудностей с поиском работы. По данным организации, правоохранительные органы останавливают людей с черным цветом кожи в 42 раза чаще, чем остальных. "Расовая дискриминация существует во всех сферах общества – от школ до рынка труда, от жилья до здравоохранения и других социальных услуг", - заявляют в CNAAE.

CNAAE требует от испанских властей пересмотреть закон об иностранцах – чтобы он "более уважительно относился к правам мигрантов и просителей убежища", а также "проверить учебники и другие обучающие материалы на предмет точного изложения исторических событий, связанных в рабством и колонизацией".

Мадридские власти из-за существующей угрозы обострения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, ограничили количество возможных участников митинга – максимум в нем могли принять 200 человек. Однако в итоге в акции участвуют несколько десятков тысяч.

На фоне волны протестов в США в связи с гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. На прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. На текущей неделе прошли выступления в Париже, Афинах и других городах.