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2020-06-07T15:06
https://ria.ru/20200607/1572588581.html
В Мадриде проходит многотысячная акция против расизма
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572590693_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_aa97902225718c013d3133dd83566055.jpg
РИА Новости

В Мадриде проходит многотысячная акция против расизма

13:58 07.06.2020 (обновлено: 15:06 07.06.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники протеста против расизма в Мадриде
Участники протеста против расизма в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 7 июн – РИА Новости. Многотысячная акция протеста выходцев из африканских стран в связи с гибелью в США от рук полиции Джорджа Флойда проходит в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся скандируют на испанском и английском: "Нет справедливости - нет мира", "Здесь антифашисты и антирасисты", "Ни один человек не вне закона", "Чёрные жизни тоже имеют значение". Они почтили минутой молчания память Флойда. Минут через 40 после начала акции перед посольством США было принято решение направиться к центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль.
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Среди участников далеко не только выходцы из африканских стран - пришли и коренные испанцы, и белые американцы.
"Расизм тоже пандемия", "Черные жизни имеют значение", " Ни больше-ни меньше, одинаковые права", "Дональд Трамп преступник", - написано на многочисленных плакатах, которые держат в руках собравшиеся.
© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники протеста против расизма в Мадриде
Участники протеста против расизма в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники протеста против расизма в Мадриде
Американка Шерон живет в Мадриде уже 20 лет, вышла замуж за австрийца, здесь у неё родился сын. На акцию она пришла с сыном и принесла американский флаг, на котором написаны имена афроамериканцев, погибших в США от рук полиции. Она считает, что за последние 20 лет ситуация с расизмом в США значительно ухудшилась.
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Шанель родилась в Испании, ее отец выходец из Гвинеи-Бисау, эмигрировавший в Испанию во время гражданской войны на своей родине, несколько лет назад он вернулся назад. Мать девушки из Кабо-Верде, она работает официанткой. Сама Шанель, говорящая на испанском без акцента, считает, что в Испании дискриминация существует. "На улицах меня никогда за цвет кожи не оскорбляли, но повышение по службе я смогла получить только через 10 лет работы, в то время как остальные коллеги гораздо раньше. Это только из-за того, что я чёрная", - уверена девушка.
© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники протеста против расизма в Мадриде
Участники протеста против расизма в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники протеста против расизма в Мадриде
Адама приехал в Испанию из Мали два года назад, говорит по-испански не очень хорошо, но все-таки достаточно, чтобы выразить своё возмущение расизмом, с которым он здесь сталкивается. Так, например, он рассказал, что ему отказали в сдаче квартиры только из-за цвета кожи. Вид на жительство в Испании у него есть, он работает в магазине. Однако когда жена арендодателя, с которым он договаривался, увидела Адаму, ему отказали.
Организатором акции выступило недавно созданное Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE).
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
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"Сегодня мы объединились, чтобы выразить нашу поддержку семье Джорджа Флойда и всему черному сообществу Соединенных Штатов, которое захватывает улицы с криком: "Нет справедливости - нет мира", - говорится в заявлении CNAAE.
Цель собравшихся также "напомнить, что расизм в отношении черных не только проблема США, а имеет общемировой масштаб". В обществе заявляют, что в Испании цвет кожи становится причиной частых полицейских проверок и трудностей с поиском работы. По данным организации, правоохранительные органы останавливают людей с черным цветом кожи в 42 раза чаще, чем остальных. "Расовая дискриминация существует во всех сферах общества – от школ до рынка труда, от жилья до здравоохранения и других социальных услуг", - заявляют в CNAAE.
© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники протеста против расизма в Мадриде
Участники протеста против расизма в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники протеста против расизма в Мадриде
CNAAE требует от испанских властей пересмотреть закон об иностранцах – чтобы он "более уважительно относился к правам мигрантов и просителей убежища", а также "проверить учебники и другие обучающие материалы на предмет точного изложения исторических событий, связанных в рабством и колонизацией".
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
13:25
В Берлине задержали около ста участников протестов против расизма
Мадридские власти из-за существующей угрозы обострения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, ограничили количество возможных участников митинга – максимум в нем могли принять 200 человек. Однако в итоге в акции участвуют несколько десятков тысяч.
На фоне волны протестов в США в связи с гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. На прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. На текущей неделе прошли выступления в Париже, Афинах и других городах.
© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники протеста против расизма в Мадриде
Участники протеста против расизма в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Участники протеста против расизма в Мадриде
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
262036
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