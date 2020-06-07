СМИ: вертолеты применяли в Вашингтоне по распоряжению Пентагона

Как отмечает газета, в понедельник два вертолета Национальной гвардии пролетели на малой высоте, разгоняя протестующих и сея панику. Вертолеты преследовали демонстрантов около часа. При этом на одном из них был изображен красно-белый крест - общепризнанное обозначение медицинской помощи. Правозащитная организация Human Rights Watch в пятницу назвала использование данного символа для демонстрации силы недопустимым.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.