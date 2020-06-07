Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-07T15:23
https://ria.ru/20200607/1572588050.html
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
https://cdn23.img.ria.ru/images/150846/61/1508466135_0:0:1790:1007_1036x0_80_0_0_b596639f5be3c039683c0d9806834f8e.jpg
РИА Новости

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

13:39 07.06.2020 (обновлено: 15:23 07.06.2020)
43657
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиталина Цымбалюк-Романовская
Виталина Цымбалюк-Романовская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Виталина Цымбалюк-Романовская. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна в публикации под видео призвала помнить о том, что каждый шаг человека оставляет память о нем.
Цымбалюк-Романовская напомнила, что она может размещать любые записи в своем аккаунте. Женщина подчеркнула, что блокирует тех, кто ее оскорбляет, а ее экс-муж называл хейтеров "бракованными людьми".
"Мы не любим правду. Когда на меня клевещут — это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам Правду — и она вам не нравится", — пояснила Цымбалюк-Романовская.
Она также задала вопрос, было бы приятно ее критикам, когда "публично убивают счастье". Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что бывший муж не сможет заступиться ни за нее, ни за себя, но она продолжит "держать оборону".
Юлия Норкина
01:30Культура
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
"Он любил говорить: "будем отстреливаться". Уверяю вас — я отстреляюсь. От всех, кто унижал и пытается унизить, я знаю, что я — сильнее всех вас", — пояснила она.
О смерти теле- и радиоведущей Юлии Норкиной стало известно в пятницу. Как рассказал ее друг Евгений Спицын, журналистка умерла от инфаркта — женщина переживала из-за пандемии коронавирусной инфекции и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
Свеча
Вчера, 09:47Культура
Коллега рассказала, какой была Юлия Норкина
93365111
Обсудить 8
КультураЮлия НоркинаРоссияШоу-бизнесВиталина Цымбалюк-РомановскаяАндрей НоркинАрмен ДжигарханянОбщество
Популярные комментарии
Сколько можно этими мусорными ток-шоу, в том числе и с этой Цымбалюк, засорять телевизор?
7 июня, 13:53
00 00
3900111
конечно Виталина не однозначная фигура, но опубликовала она правду. Хейтите лучше мужа Норкиной, который из похорон устроил фотосессию с покойной в гробу, метя на лавры блогершы Диденко.
7 июня, 13:53
bberia
6000028
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника святой Троицы в Омске
Троица 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Медик выходит из машины скорой помощи
В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики
16:11Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США
16:09США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД
16:08Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
Лента новостейМолния