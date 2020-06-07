Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил Дональда Трампа с популистами, которые пытаются мобилизовать своих сторонников путем поляризации общества.
"В США многие журналисты во время освещения протестов преследовались и подвергались нападениям. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей формой жизни. Такое поведение знакомо нам от популистов во всем мире. <...> Это очень опасно", — заявил глава ведомства в интервью изданию Bild am Sonntag.
Ранее Маас раскритиковал угрозы американского лидера развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших города США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских. Министр отмечал, что "вместо того, чтобы подливать масло в огонь", необходимо искать примирение.
По словам Мааса, Вашингтон пока никак не отреагировал на его критику. "Но независимо от того, кто сидит в Белом доме, я абсолютно уверен, что наше партнерство с Соединенными Штатами настолько тесно и несокрушимо, что оно выдерживает критику", — подчеркнул он, добавив, что проблема расизма существует не только в США.
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Протесты в США
На прошлой неделе в Соединенных Штатах вспыхнули беспорядки в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В Сети появились кадры, на которых видно, что при задержании на мужчину надели наручники, повалили, при этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Судя по видео, задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, а потом затих. Позже Флойд умер в реанимации.
После начала демонстраций четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введен комендантский час.
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