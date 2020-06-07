Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм

На прошлой неделе в Соединенных Штатах вспыхнули беспорядки в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца. В Сети появились кадры, на которых видно, что при задержании на мужчину надели наручники, повалили, при этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Судя по видео, задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, а потом затих. Позже Флойд умер в реанимации.