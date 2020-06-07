В Берлине задержали около ста участников протестов против расизма

Накануне в Берлине на Александерплатц прошла крупная акция протеста против расизма, в ней приняли участие около 15 тысяч человек, акция прошла мирно. После ее окончания часть участников устроила стихийный митинг на соседней улице, где произошли небольшие стычки с полицией. Так, сообщает полиция, один из участников этой акции попытался повредить автомобиль полиции, был задержан, в результате другие протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки.