В Иране число случаев COVID-19 превысило 171 тысячу

ТЕГЕРАН, 7 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 171 тысячу, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
За прошедшие сутки удалось выявить 2364 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, скончались 72 человека, сообщил он в эфире телеканала IRINN.
Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 171 789, а жертв – 8291. При этом, добавил Джаханпур, выздоровели 134 349 человек.
В первую неделю июня число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая. Однако в последние три дня Иран фиксирует менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом в один из дней еще в начале мае было всего 802 случая заражения.
Несмотря на рост заболеваемости в начале июня, президент Хасан Роухани заявил, что в текущих условия Иран не может позволить себе прекращение экономической деятельности, в частности, добавил президент, магазины и заводы должны работать, а людям необходимо научиться жить в условиях коронавируса, поскольку неизвестно, когда пандемия закончится и когда будет произведена вакцина.
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