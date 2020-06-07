В Иране число случаев COVID-19 превысило 171 тысячу

В первую неделю июня число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая. Однако в последние три дня Иран фиксирует менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом в один из дней еще в начале мае было всего 802 случая заражения.