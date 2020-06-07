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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T13:17
https://ria.ru/20200607/1572587439.html
В Иране число случаев COVID-19 превысило 171 тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591733_530:0:2816:1286_1036x0_80_0_0_22fcde22d1bedc730fbdd8ba713f5fa6.jpg
РИА Новости

В Иране число случаев COVID-19 превысило 171 тысячу

13:17 07.06.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
ТЕГЕРАН, 7 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 171 тысячу, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
За прошедшие сутки удалось выявить 2364 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, скончались 72 человека, сообщил он в эфире телеканала IRINN.
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Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 171 789, а жертв – 8291. При этом, добавил Джаханпур, выздоровели 134 349 человек.
В первую неделю июня число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая. Однако в последние три дня Иран фиксирует менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом в один из дней еще в начале мае было всего 802 случая заражения.
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Несмотря на рост заболеваемости в начале июня, президент Хасан Роухани заявил, что в текущих условия Иран не может позволить себе прекращение экономической деятельности, в частности, добавил президент, магазины и заводы должны работать, а людям необходимо научиться жить в условиях коронавируса, поскольку неизвестно, когда пандемия закончится и когда будет произведена вакцина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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