В Грузии число случаев COVID-19 достигло 809

ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на одного человека и достигло 809, выздоровевших стало на 11 больше, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 809, среди них выздоровели 674 человека, смертельных случаев - 13", - сказано на сайте.
В режиме карантина находятся 3161 человек, под наблюдением в стационарах - 285.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф