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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T13:15
https://ria.ru/20200607/1572587382.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 809
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 809

13:15 07.06.2020
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ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на одного человека и достигло 809, выздоровевших стало на 11 больше, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 809, среди них выздоровели 674 человека, смертельных случаев - 13", - сказано на сайте.
В режиме карантина находятся 3161 человек, под наблюдением в стационарах - 285.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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