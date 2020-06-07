В Солнечногорске похитили сына московского адвоката

"Следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи и группа криминалистов во главе с и.о. руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Ратмиром Беспамятновым. В первые часы проведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, назначен комплекс судебных экспертиз, осмотрено видео с камер наблюдения, в также проведены технические мероприятия с мобильной и иной техникой.