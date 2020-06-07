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2020-06-07T13:05
https://ria.ru/20200607/1572587105.html
В Солнечногорске похитили сына московского адвоката
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РИА Новости

В Солнечногорске похитили сына московского адвоката

13:05 07.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Следователи возбудили дело о похищении подростка в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба регионального главка СК; источник РИА Новости уточнил, что речь идет о сыне московского адвоката Константина Скрыпника.
"Следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о несовершеннолетнем сыне адвоката Константина Скрыпника.
По предварительным данным, 5 июня 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме в Солнечногорске, вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июня, 15:56
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На место происшествия выехали следователи и группа криминалистов во главе с и.о. руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Ратмиром Беспамятновым. В первые часы проведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, назначен комплекс судебных экспертиз, осмотрено видео с камер наблюдения, в также проведены технические мероприятия с мобильной и иной техникой.
"В результате сотрудниками ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области было установлено местонахождение несовершеннолетнего. В настоящее время с парнем общаются следователи. Принимается комплекс мер для раскрытия данного преступления", - отмечается в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
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