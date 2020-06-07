Корабли ВМС Эстонии примут участие в учениях НАТО

"В учениях Baltops 2020, которые пройдут с 7 по 16 июня, от ВМС Эстонии примут участие подразделение водолазов, тральщик Sakala, а также штабной корабль Wambola, в общей сложности около 80 моряков. Всего в учениях примут участие 3 тысячи человек из 19 стран, будут представлены 29 судов и 29 самолетов и вертолетов. Цель учений - повысить взаимодействие участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря",- говорится в сообщении.