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2020-06-07T13:04
https://ria.ru/20200607/1572587060.html
Корабли ВМС Эстонии примут участие в учениях НАТО
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РИА Новости

Корабли ВМС Эстонии примут участие в учениях НАТО

13:04 07.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Andrew / A433 WambolaЭстонский корабль обеспечения A433 Wambola
Эстонский корабль обеспечения A433 Wambola
CC BY-SA 2.0 / Andrew / A433 Wambola
Эстонский корабль обеспечения A433 Wambola. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн - РИА Новости. Корабли ВМС Эстонии примут участие в масштабных военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые начинаются в воскресенье на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
"В учениях Baltops 2020, которые пройдут с 7 по 16 июня, от ВМС Эстонии примут участие подразделение водолазов, тральщик Sakala, а также штабной корабль Wambola, в общей сложности около 80 моряков. Всего в учениях примут участие 3 тысячи человек из 19 стран, будут представлены 29 судов и 29 самолетов и вертолетов. Цель учений - повысить взаимодействие участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря",- говорится в сообщении.
В 49-х по счету учения Baltops 2020 также примут участие Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США. Морские учения Baltops проводятся с 1972 года.
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