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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T13:01
https://ria.ru/20200607/1572586910.html
В Израиле запустят производство медицинских масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571709308_0:0:3421:1925_1036x0_80_0_0_5c8eea6166fe62b8876bc9425057b054.jpg
РИА Новости

В Израиле запустят производство медицинских масок

13:01 07.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПошив защитных масок
Пошив защитных масок
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Пошив защитных масок. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Собственную производственную линию медицинских масок запускают в Израиле в рамках подготовки ко второй волне коронавируса, сообщает министерство обороны страны.
"Подготовка ко второй волне коронавируса: управление по производству и закупкам при министерстве обороны Израиля и компания Sion Medical открыли первую израильскую производственную линию масок класса N95", - сообщает военное ведомство.
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Производственная линия находится в городе Сдерот на юге страны и способна в месяц выпускать до 2 миллионов масок.
"Государство Израиль сражается с коронавирусом, который угрожает и забирает человеческие жизни", - заявил министр обороны Бени Ганц, добавив, что страна "готовится ко второй волне вируса".
В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. По последним данным израильских СМИ, закрыты 113 учебных заведений, около 17 тысяч учащихся и преподавателей на карантине.
Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.
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