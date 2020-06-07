В Израиле запустят производство медицинских масок

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Собственную производственную линию медицинских масок запускают в Собственную производственную линию медицинских масок запускают в Израиле в рамках подготовки ко второй волне коронавируса, сообщает министерство обороны страны.

"Подготовка ко второй волне коронавируса: управление по производству и закупкам при министерстве обороны Израиля и компания Sion Medical открыли первую израильскую производственную линию масок класса N95", - сообщает военное ведомство.

Производственная линия находится в городе Сдерот на юге страны и способна в месяц выпускать до 2 миллионов масок.

"Государство Израиль сражается с коронавирусом, который угрожает и забирает человеческие жизни", - заявил министр обороны Бени Ганц, добавив, что страна "готовится ко второй волне вируса".

В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. По последним данным израильских СМИ, закрыты 113 учебных заведений, около 17 тысяч учащихся и преподавателей на карантине.

Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.