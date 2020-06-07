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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:58
https://ria.ru/20200607/1572586825.html
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики

12:58 07.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Соблюдать меры профилактики против COVID-19 надо даже тем, кто уже переболел, антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного инфекциониста ведомства Елену Малинникову.
"Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиту от повторного заражения", - сказала Малинникова, слова которой приводятся в сообщении.
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Все граждане России должны осознать, что от каждого зависит благополучие относительно снижения распространения коронавируса, уточнила специалист. При этом, по ее словам, сегодня можно говорить, что система российского здравоохранения справляется с ситуацией.
"Ситуацию с коронавирусной инфекцией я расцениваю как объективное отражение эпидемического процесса этого заболевания и объема проводимых лечебных и профилактических мероприятий. Страна пережила сначала подъем заболеваемости, выход на плато - и постепенное уменьшение числа вновь заболевших", - отметила Малинникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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