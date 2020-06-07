Постановление о билетах поможет театрам и зрителям, считает Швыдкой

"Важно отметить, что для театров и устроителей концертов предлагать такие ваучеры - выгодно для двух сторон. Это важное постановление, которое помогает организаторам и в то же время защищает права зрителей, потому что в конечном счёте, когда зритель покупает билеты, они хотят получить не возврат денег, а зрелище, за которое заплатили", - сказал Швыдкой.