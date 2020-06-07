Постановление о билетах поможет театрам и зрителям, считает Швыдкой

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Постановление кабмина об обмене билетов в театры и на концерты на ваучеры - это понимание потребностей публики, оно поможет и организаторам мероприятий, и зрителям, заявил РИА Новости худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о билетах на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае ЧС, согласно которому возможен возврат денег или обмен на ваучер.
"Важно отметить, что для театров и устроителей концертов предлагать такие ваучеры - выгодно для двух сторон. Это важное постановление, которое помогает организаторам и в то же время защищает права зрителей, потому что в конечном счёте, когда зритель покупает билеты, они хотят получить не возврат денег, а зрелище, за которое заплатили", - сказал Швыдкой.
Он отметил, что в настоящий момент изменены все графики мировых туров артистов.
"Поэтому когда речь идёт о том, что в течение года зритель получает возможность увидеть или услышать того же самого исполнителя, это не просто жест в сторону театров, а понимание потребностей публики", - сказал собеседник агентства.
По словам Швыдкого, постановление поможет негосударственным театрам, которые оказались в тяжелой ситуации, избежать банкротства.
"Сегодня мы получили сокращение негосударственных учреждений культуры... Негосударственных организации играют важную роль в культурном ландшафте нашей страны. В Москве порядка 110 государственных театров и около 140 негосударственных. Это первый шаг, и я надеюсь, что не последний", - сказал Швыдкой.