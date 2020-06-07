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75 лет Великой Победы
2020-06-07T12:54
https://ria.ru/20200607/1572586718.html
Решение о параде в Нижнем Новгороде примут за неделю до проведения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569382421_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_acf7e8e5aaec36d073f183c85f4460fa.jpg
РИА Новости

Решение о параде в Нижнем Новгороде примут за неделю до проведения

12:54 07.06.2020
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© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТанки Т-34 для парада Победы
Танки Т-34 для парада Победы
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Танки Т-34 для парада Победы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде будет принято за неделю до назначенной даты, при этом подготовка к этому событию начнется уже 9 июня, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что легендарный танк Т-34 откроет в Нижнем Новгороде военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.
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"Окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде и его формате будет принято за неделю до даты проведения. В первую очередь решение будет зависеть от рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Подчеркивается, что вместе с тем командованием Западного военного округа совместно с правительством Нижегородской области принято решение о начале подготовки к параду.
"В настоящее время военнослужащие нижегородского территориального гарнизона осуществляют подготовку для участия в совместных тренировках, которые начнутся с 9 июня. Идет перевозка военной техники из мест постоянного базирования. В связи с распространением коронавирусной инфекции репетиции пеших расчетов будут проходить на закрытой территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - отмечается в сообщении.
На территории Нижегородской области зафиксировано 12 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 136 человек умерли, 4837 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Т-34Нижний НовгородНижегородская областьБезопасность
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