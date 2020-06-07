Решение о параде в Нижнем Новгороде примут за неделю до проведения

"В настоящее время военнослужащие нижегородского территориального гарнизона осуществляют подготовку для участия в совместных тренировках, которые начнутся с 9 июня. Идет перевозка военной техники из мест постоянного базирования. В связи с распространением коронавирусной инфекции репетиции пеших расчетов будут проходить на закрытой территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - отмечается в сообщении.