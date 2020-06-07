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СМИ: глава ПНС Ливии отправится в Москву в воскресенье
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РИА Новости

СМИ: глава ПНС Ливии отправится в Москву в воскресенье

12:51 07.06.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевФайез Саррадж
Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Файез Саррадж . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы, сообщает в воскресенье телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех посетит с официальным визитом Москву для обсуждения политического процесса в стране.
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"Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы", - говорится в сообщении телеканала.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджАкиля СалехХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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