СМИ: глава ПНС Ливии отправится в Москву в воскресенье

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы, сообщает в воскресенье телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех посетит с официальным визитом Москву для обсуждения политического процесса в стране.
"Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы", - говорится в сообщении телеканала.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.