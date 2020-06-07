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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:37
https://ria.ru/20200607/1572586426.html
Малайзия с 10 июня отменит большинство ограничений из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570825222_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_0b8afedf105ee1040caab2e5074bef5a.jpg
РИА Новости

Малайзия с 10 июня отменит большинство ограничений из-за COVID-19

12:36 07.06.2020 (обновлено: 12:37 07.06.2020)
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© AP Photo / Vincent ThianМужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом районе Селаянг-Бару, недалеко от Куала-Лумпура, Малайзия
Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом районе Селаянг-Бару, недалеко от Куала-Лумпура, Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом районе Селаянг-Бару, недалеко от Куала-Лумпура, Малайзия. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Малайзии с 10 июня отменят большую часть ограничений, введенных в стране в конце марта из-за распространения коронавируса, сообщает интернет-версия газеты New Straits Times со ссылкой на премьер-министра Мухиддина Яссина.
В частности, в стране будет вновь разрешено свободное передвижение между большинством штатов, начнется восстановление внутреннего туризма. Кроме того, с некоторыми ограничениями возобновится практически вся социальная, религиозная, экономическая и образовательная деятельность. В частности, работу возобновят салоны красоты и открытые рынки, граждане смогут посещать музеи и развлекательные заведения, а также заниматься физическими упражнениями. При этом контактные виды спорта и массовые спортивные мероприятия пока останутся под запретом. Кроме того, начнется поэтапное открытие школ.
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По-прежнему закрытыми останутся ночные клубы, тематические парки и караоке-бары.
Данный режим будет действовать до 31 августа.
Премьер-министр подчеркнул, что снятие ограничений будет происходить с четким соблюдением санитарных правил. Он также настоятельно призвал граждан соблюдать все меры предосторожности. и отметил, что в случаев увеличения случаев COVID-19 в наиболее затронутых штатах будут вновь введены жесткие ограничительные меры.
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По последним данным, число зараженных коронавирусом в Малайзии превысило 8,3 тысячи человек. Скончались 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мухиддин ЯссинМалайзияВ мире
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