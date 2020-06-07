Малайзия с 10 июня отменит большинство ограничений из-за COVID-19

В частности, в стране будет вновь разрешено свободное передвижение между большинством штатов, начнется восстановление внутреннего туризма. Кроме того, с некоторыми ограничениями возобновится практически вся социальная, религиозная, экономическая и образовательная деятельность. В частности, работу возобновят салоны красоты и открытые рынки, граждане смогут посещать музеи и развлекательные заведения, а также заниматься физическими упражнениями. При этом контактные виды спорта и массовые спортивные мероприятия пока останутся под запретом. Кроме того, начнется поэтапное открытие школ.