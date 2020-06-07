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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:30
https://ria.ru/20200607/1572586270.html
Глава калининградского минсельхоза заболела COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572586039_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_2188f03c38dd1285a1d5c00c3fe24280.jpg
РИА Новости

Глава калининградского минсельхоза заболела COVID-19

12:30 07.06.2020
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© Фото : официальный сайт Правительства Калининградской областиКалининградский министр сельского хозяйства Наталья Шевцова
Калининградский министр сельского хозяйства Наталья Шевцова
© Фото : официальный сайт Правительства Калининградской области
Калининградский министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, ее случай стал вторым в региональном кабмине, сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Евгеньевны Шевцовой. Заболевание у неё протекает в легкой форме, она находится в инфекционном стационаре и проходит курс лечения. Мы желаем Наталье Евгеньевне скорейшего выздоровления", - сообщили в оперштабе.
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Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, она также проходит лечение в инфекционном стационаре.
По информации регионального оперштаба, на 7 июня на COVID-19 обследовано 60,9 тысячи человек. Выявлено 1776 случаев заражения (40 за последние сутки). Из них 779 человек выздоровели (за сутки 16 человек), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4558 человек, в том числе, 97 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
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