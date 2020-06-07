Глава калининградского минсельхоза заболела COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у министра сельского хозяйства Коронавирус выявили у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, ее случай стал вторым в региональном кабмине, сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Евгеньевны Шевцовой. Заболевание у неё протекает в легкой форме, она находится в инфекционном стационаре и проходит курс лечения. Мы желаем Наталье Евгеньевне скорейшего выздоровления", - сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, она также проходит лечение в инфекционном стационаре.

По информации регионального оперштаба, на 7 июня на COVID-19 обследовано 60,9 тысячи человек. Выявлено 1776 случаев заражения (40 за последние сутки). Из них 779 человек выздоровели (за сутки 16 человек), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4558 человек, в том числе, 97 в условиях обсерватора.