В Южной Осетии за сутки выявили девять случаев COVID-19

ЦХИНВАЛ, 7 июн - РИА Новости. Девять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за сутки в Южной Осетии, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.
"За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у восьми курсантов, прибывших из России, и медсестры, все они находились на карантине", - цитирует агентство "Рес" замглавы комитета Анну Гаглоеву.
В пятницу сообщалось о 12 случаях заболевания COVID-19 среди югоосетинских курсантов.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 66. Выздоровевших - 34.
Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.