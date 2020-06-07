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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:29
https://ria.ru/20200607/1572586236.html
В Южной Осетии за сутки выявили девять случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/152600/87/1526008711_0:492:4928:3264_1036x0_80_0_0_1e1336a623024f6322d879f3b8ac7546.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии за сутки выявили девять случаев COVID-19

12:29 07.06.2020
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 7 июн - РИА Новости. Девять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за сутки в Южной Осетии, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.

"За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у восьми курсантов, прибывших из России, и медсестры, все они находились на карантине", - цитирует агентство "Рес" замглавы комитета Анну Гаглоеву.

В пятницу сообщалось о 12 случаях заболевания COVID-19 среди югоосетинских курсантов.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 66. Выздоровевших - 34.
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Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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