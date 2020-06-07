В Южной Осетии за сутки выявили девять случаев COVID-19

"За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у восьми курсантов, прибывших из России, и медсестры, все они находились на карантине", - цитирует агентство " Рес " замглавы комитета Анну Гаглоеву.

Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.