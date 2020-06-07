В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе. Архивное фото

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Число случаев коронавируса за сутки в Число случаев коронавируса за сутки в Бельгии составило 154, всего с середины марта заболели 59 226 человек из числа протестированных, сообщает в воскресенье кризисный штаб минздрава страны.

Скончались 15 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов с начала вспышки, которые медики связывают с COVID-19, достигло 9595 человек.

Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 111 (против 121 накануне), выписался 101 выздоровевший.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза . ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.