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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:28
https://ria.ru/20200607/1572586169.html
В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_95017cd6f4ccbcbafc073e02d2e7b5c0.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки выявили 154 случая коронавируса

12:28 07.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Число случаев коронавируса за сутки в Бельгии составило 154, всего с середины марта заболели 59 226 человек из числа протестированных, сообщает в воскресенье кризисный штаб минздрава страны.
Скончались 15 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов с начала вспышки, которые медики связывают с COVID-19, достигло 9595 человек.
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Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 111 (против 121 накануне), выписался 101 выздоровевший.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза. ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
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