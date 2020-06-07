Более тысячи москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

"С каждым днем число человек, выздоровевших от COVID-19, растет, а с ними и число желающих сдать плазму. В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. По предложению Клинического комитета такой метод используется в столичных стационарах для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму. Получить антитела к COVID-19 искусственным путем, к сожалению, невозможно. Поэтому мы создали специальную горячую линию для переболевших москвичей, куда они могут обратиться со всеми вопросами, а также записаться на донацию", – сообщила Ракова журналистам.