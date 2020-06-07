Более тысячи москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов, выздоровевших после COVID-19, уже посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С каждым днем число человек, выздоровевших от COVID-19, растет, а с ними и число желающих сдать плазму. В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. По предложению Клинического комитета такой метод используется в столичных стационарах для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму. Получить антитела к COVID-19 искусственным путем, к сожалению, невозможно. Поэтому мы создали специальную горячую линию для переболевших москвичей, куда они могут обратиться со всеми вопросами, а также записаться на донацию", – сообщила Ракова журналистам.
Заммэра напомнила, что стать донором-реконвалесцентом (больной в стадии выздоровления) можно спустя две недели после выздоровления.
Сдать плазму могут люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме.
Также мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 мл плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф