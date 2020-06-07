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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:36
https://ria.ru/20200607/1572586101.html
Более тысячи москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419869_0:248:3099:1991_1036x0_80_0_0_b291be777f428cf71218e343a59c6367.jpg
РИА Новости

Более тысячи москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

12:36 07.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой крови
Пакет с плазмой крови
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пакет с плазмой крови. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов, выздоровевших после COVID-19, уже посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С каждым днем число человек, выздоровевших от COVID-19, растет, а с ними и число желающих сдать плазму. В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. По предложению Клинического комитета такой метод используется в столичных стационарах для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму. Получить антитела к COVID-19 искусственным путем, к сожалению, невозможно. Поэтому мы создали специальную горячую линию для переболевших москвичей, куда они могут обратиться со всеми вопросами, а также записаться на донацию", – сообщила Ракова журналистам.
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Заммэра напомнила, что стать донором-реконвалесцентом (больной в стадии выздоровления) можно спустя две недели после выздоровления.
Сдать плазму могут люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме.
Также мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 мл плазмы.
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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