"Клубничная" Луна: полутеневое затмение в небе над Пекином
Жители Пекина наблюдали редкое явление — полутеневое затмение Луны. Его также издревле называли "клубничным", потому что оно приходилось на время сбора ягод, который начинался в первый летний месяц. Затмения случаются в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна в своем движении выстраиваются в одну линию.
Жители Пекина наблюдали редкое явление — полутеневое затмение Луны. Его также издревле называли "клубничным", потому что оно приходилось на время сбора ягод, который начинался в первый летний месяц. Затмения случаются в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна в своем движении выстраиваются в одну линию.
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