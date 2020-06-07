Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T15:39
https://ria.ru/20200607/1572586079.html
"Клубничная" Луна: полутеневое затмение в небе над Пекином
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572585914_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_81fe5c0dd875e7af09b9f4b7d8023bb5.jpg
РИА Новости
"Клубничная" Луна: полутеневое затмение в небе над Пекином
Жители Пекина наблюдали редкое явление — полутеневое затмение Луны. Его также издревле называли "клубничным", потому что оно приходилось на время сбора ягод, который начинался в первый летний месяц. Затмения случаются в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна в своем движении выстраиваются в одну линию.
2020-06-07T12:28
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=85272877&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572585914_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_175bca9ad68ebe1b0277a01140c8d4f2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572585914_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_39d5ec808744d452b5875f37b0fd06e5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572585914_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_ed54724ec849ff66af5552e6c9238b68.jpg
PT1M03S

"Клубничная" Луна: полутеневое затмение в небе над Пекином

12:28 07.06.2020 (обновлено: 15:39 07.06.2020)
262
Жители Пекина наблюдали редкое явление — полутеневое затмение Луны. Его также издревле называли "клубничным", потому что оно приходилось на время сбора ягод, который начинался в первый летний месяц. Затмения случаются в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна в своем движении выстраиваются в одну линию.
710004
Рекомендуем
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Столкновение полиции и протестующих в Гонконге
Курица, несущая золотые яйца. Кто проиграет от спора США с Китаем
Участники протеста против расизма в Мадриде
В Мадриде проходит многотысячная акция против расизма
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин предложил Шнурову "сходить в Кащенко"
Прохожие на улице
Врачи рассказали, какой образ жизни нужно вести в жару
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8984 человек
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД
16:08Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
Лента новостейМолния