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В России набор в военные вузы пройдет в регионах проживания
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РИА Новости

В России набор в военные вузы пройдет в регионах проживания

12:25 07.06.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкКурсанты, поступившие в высшие военные вузы Российской Федерации, на церемонии принятия военной присяги
Курсанты, поступившие в высшие военные вузы Российской Федерации, на церемонии принятия военной присяги
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Курсанты, поступившие в высшие военные вузы Российской Федерации, на церемонии принятия военной присяги. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Набор в высшие военные учебные заведения министерства обороны России в этом году будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз, сообщает Минобороны.
"С 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Отдельно стоит отметить, что каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, в специальные выездные группы войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Тех, кто определился с выбором профессии ранее и уже подал все необходимые документы на поступление в военный вуз, сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора.
Отмечается, что окончательный профессиональный отбор приемные комиссии вузов проведут с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведения с 15 августа.
"Учебный год в военных учебных заведениях начнется планово 1 сентября", - добавляется в сообщении.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Образование - ОбществоОбщество
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