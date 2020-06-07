В России набор в военные вузы пройдет в регионах проживания

"С 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Отдельно стоит отметить, что каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в специальные выездные группы войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Тех, кто определился с выбором профессии ранее и уже подал все необходимые документы на поступление в военный вуз, сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора.