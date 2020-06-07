Пашинян оценил число носителей коронавируса в Армении

ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что число носителей коронавируса в стране может превышать 100 тысяч.
Глава правительства выложил на своей странице в Facebook таблицу с данными по выявленным случаям коронавируса и прогнозу по заболеваемости.
Այս տվյալագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում այս պահին կա 100 հազարից ավել վարակակիր։ #ԿրիրԴիմակ #ՓրկիրԿյանքերОпубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Воскресенье, 7 июня 2020 г.
"Этот даталогический анализ показывает, что на данный момент в Армении есть свыше 100 тысяч носителей (коронавируса – ред.)", - написал Пашинян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4014 излечились и 200 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.