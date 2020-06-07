Пашинян оценил число носителей коронавируса в Армении

"Этот даталогический анализ показывает, что на данный момент в Армении есть свыше 100 тысяч носителей (коронавируса – ред.)", - написал Пашинян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4014 излечились и 200 скончались.