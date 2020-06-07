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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:24
https://ria.ru/20200607/1572585936.html
Пашинян оценил число носителей коронавируса в Армении
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1036x0_80_0_0_980a85731b4778764096f4836a2b609f.jpg
РИА Новости

Пашинян оценил число носителей коронавируса в Армении

12:24 07.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что число носителей коронавируса в стране может превышать 100 тысяч.
Глава правительства выложил на своей странице в Facebook таблицу с данными по выявленным случаям коронавируса и прогнозу по заболеваемости.

Այս տվյալագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում այս պահին կա 100 հազարից ավել վարակակիր։ #ԿրիրԴիմակ #ՓրկիրԿյանքեր

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Воскресенье, 7 июня 2020 г.
"Этот даталогический анализ показывает, что на данный момент в Армении есть свыше 100 тысяч носителей (коронавируса – ред.)", - написал Пашинян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4014 излечились и 200 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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