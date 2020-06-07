Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 400 013 человек, вылечились 3 094 075 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 6 910 014.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф