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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:20
https://ria.ru/20200607/1572585829.html
Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1036x0_80_0_0_5464803bc125c2f93b310394d5c576b8.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

12:20 07.06.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 400 013 человек, вылечились 3 094 075 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 6 910 014.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
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