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Культура
2020-06-07T15:30
https://ria.ru/20200607/1572585803.html
Пиар-директор Алибасова прокомментировал сообщения о его исчезновении
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/96/1555269649_0:59:2000:1185_1036x0_80_0_0_b136d00e77b2fa1aab76c05ab5bd2fe1.jpg
РИА Новости

Пиар-директор Алибасова прокомментировал сообщения о его исчезновении

12:30 07.06.2020 (обновлено: 15:30 07.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с "Говорит Москва" ответил на появившиеся в СМИ сообщения о пропаже продюсера.
Ранее пиар-директор якобы рассказал, что Алибасов "пропал" накануне дня рождения, отметив, что такое поведение несвойственно артисту.

"Я не в курсе, я ни с кем не разговаривал, ни с Пятым каналом, ни с каким другим", — пояснил Горжанкин.

В июне прошлого года артист попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
Бари Алибасов
2 мая, 16:05
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