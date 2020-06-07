Пиар-директор Алибасова прокомментировал сообщения о его исчезновении

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с "Говорит Москва" ответил на появившиеся в СМИ сообщения о пропаже продюсера.
Ранее пиар-директор якобы рассказал, что Алибасов "пропал" накануне дня рождения, отметив, что такое поведение несвойственно артисту.
"Я не в курсе, я ни с кем не разговаривал, ни с Пятым каналом, ни с каким другим", — пояснил Горжанкин.
В июне прошлого года артист попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
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