В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Среди 40 заболевших коронавирусом в Калининградской области трое детей, в том числе, двое новорожденных, и 12 пенсионеров, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 2,3%. Среди заболевших трое детей, включая двоих новорожденных, а также 12 лиц пенсионного возраста", - сообщили в штабе.
Среди подтвержденных случаев у 14 пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, выявлена по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 26 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 11 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного с тяжелым течением.
Всего в Калининградской области на COVID-19 обследовано 60,9 тысячи человек. Выявлено 1 776 случаев заражения, из них 779 человек выздоровели (+16 за сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4 558 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф