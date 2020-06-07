В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

"За последние сутки в области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 2,3%. Среди заболевших трое детей, включая двоих новорожденных, а также 12 лиц пенсионного возраста", - сообщили в штабе.

Среди подтвержденных случаев у 14 пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, выявлена по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 26 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 11 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного с тяжелым течением.