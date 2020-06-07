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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:15
https://ria.ru/20200607/1572585685.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1036x0_80_0_0_8a9d8481a5daa10aced0478a98efbdca.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

12:15 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Среди 40 заболевших коронавирусом в Калининградской области трое детей, в том числе, двое новорожденных, и 12 пенсионеров, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 2,3%. Среди заболевших трое детей, включая двоих новорожденных, а также 12 лиц пенсионного возраста", - сообщили в штабе.
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Среди подтвержденных случаев у 14 пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, выявлена по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 26 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 11 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного с тяжелым течением.
Всего в Калининградской области на COVID-19 обследовано 60,9 тысячи человек. Выявлено 1 776 случаев заражения, из них 779 человек выздоровели (+16 за сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4 558 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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