Маас призвал к единой европейской стратегии в отношении Китая

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что Китай - будущая сверхдержава, и отметил, что необходима единая европейская стратегия в отношении Пекина.
"Китай - будущая сверхдержава. Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. Тем не менее, мы не должны сводить диалог с Пекином только к экономическим и торговым вопросам. Нам необходима общая европейская стратегия в отношении Китая для представления наших свободных ценностей", - сказал министр.
21 мая, 13:40АкцентыКитай усадил ЕС на фармацевтическую иглу. Слезет ли с нее Европа?Пандемия обнажила колоссальную, почти наркотическую, зависимость Евросоюза. Сообщество не может жить без лекарств и лекарственных компонентов с азиатских рынков. Ситуацию хотят изменить. Германия надеется возглавить этот процесс импортозамещения. Каковы шансы?
Маас выразил надежду, что саммит ЕС-КНР, который был запланирован на сентябрь и перенесен в связи с пандемией, может состояться до конца года.
"Такой саммит работает только в случае личных встреч, что невозможно из-за пандемии. Я надеюсь, что саммит может состояться до конца года", - отметил Маас.
Саммит ЕС-Китай должен был пройти 14 сентября в Лейпциге.