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2020-06-07T12:11
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Маас призвал к единой европейской стратегии в отношении Китая
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РИА Новости

Маас призвал к единой европейской стратегии в отношении Китая

12:11 07.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что Китай - будущая сверхдержава, и отметил, что необходима единая европейская стратегия в отношении Пекина.
"Китай - будущая сверхдержава. Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. Тем не менее, мы не должны сводить диалог с Пекином только к экономическим и торговым вопросам. Нам необходима общая европейская стратегия в отношении Китая для представления наших свободных ценностей", - сказал министр.
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Маас выразил надежду, что саммит ЕС-КНР, который был запланирован на сентябрь и перенесен в связи с пандемией, может состояться до конца года.
"Такой саммит работает только в случае личных встреч, что невозможно из-за пандемии. Я надеюсь, что саммит может состояться до конца года", - отметил Маас.
Саммит ЕС-Китай должен был пройти 14 сентября в Лейпциге.
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Хайко МаасГерманияПекинКитайЛейпцигВ мире
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