Маас призвал к единой европейской стратегии в отношении Китая

Китай усадил ЕС на фармацевтическую иглу. Слезет ли с нее Европа? Пандемия обнажила колоссальную, почти наркотическую, зависимость Евросоюза. Сообщество не может жить без лекарств и лекарственных компонентов с азиатских рынков. Ситуацию хотят изменить. Германия надеется возглавить этот процесс импортозамещения. Каковы шансы?