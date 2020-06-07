В Самарской области рассказали о новых случаях смерти больных COVID-19

САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Две женщины с коронавирусом в возрасте 66 и 67 лет скончались в Две женщины с коронавирусом в возрасте 66 и 67 лет скончались в Самарской области , обе страдали хроническими заболеваниями, за все время в регионе зарегистрировано 27 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 134 человека с коронавирусом, в том числе двое - в Самарской области.

"Всего в регионе 27 человек скончались, в том числе (за сутки – ред.) две женщины - 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, и 66 лет, страдавшая заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 88 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 51 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 22 человека заразились от ранее заболевших, у 15 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 3114 случаев заражения коронавирусом, 1425 человек выздоровели.