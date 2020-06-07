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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:10
https://ria.ru/20200607/1572585579.html
В Самарской области рассказали о новых случаях смерти больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Самарской области рассказали о новых случаях смерти больных COVID-19

12:10 07.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Две женщины с коронавирусом в возрасте 66 и 67 лет скончались в Самарской области, обе страдали хроническими заболеваниями, за все время в регионе зарегистрировано 27 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 134 человека с коронавирусом, в том числе двое - в Самарской области.
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"Всего в регионе 27 человек скончались, в том числе (за сутки – ред.) две женщины - 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, и 66 лет, страдавшая заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 88 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 51 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 22 человека заразились от ранее заболевших, у 15 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 3114 случаев заражения коронавирусом, 1425 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская область
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