В Индии заявили о договоренностях с Китаем по урегулированию в Ладакхе

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Накануне командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем.
"Шестого июня 2020 года в районе Чушул-Молдо состоялась встреча между командующим корпусом в (городе) Лех и китайским командующим. Встреча произошла в теплой и позитивной атмосфере. Обе стороны согласились мирным путем урегулировать ситуацию в приграничных районах в соответствии с различными двусторонними соглашениями и с учетом соглашения между лидерами (стран) о том, что мир и спокойствие в приграничных районах Индии и Китая имеют важное значение для общего развития двусторонних отношений", - отмечается в заявлении МИД Индии.
Обе стороны будут продолжать военные и дипломатические контакты для урегулирования ситуации и обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, добавили в МИД.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.