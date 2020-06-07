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2020-06-07T12:06
https://ria.ru/20200607/1572585445.html
В Индии заявили о договоренностях с Китаем по урегулированию в Ладакхе
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РИА Новости

В Индии заявили о договоренностях с Китаем по урегулированию в Ладакхе

12:06 07.06.2020
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© AFP 2020 / Xavier Galiana Ладакх
 Ладакх
© AFP 2020 / Xavier Galiana
Ладакх. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях, говорится в заявлении МИД Индии по итогам прошедших накануне переговоров военных двух стран.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Накануне командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем.
"Шестого июня 2020 года в районе Чушул-Молдо состоялась встреча между командующим корпусом в (городе) Лех и китайским командующим. Встреча произошла в теплой и позитивной атмосфере. Обе стороны согласились мирным путем урегулировать ситуацию в приграничных районах в соответствии с различными двусторонними соглашениями и с учетом соглашения между лидерами (стран) о том, что мир и спокойствие в приграничных районах Индии и Китая имеют важное значение для общего развития двусторонних отношений", - отмечается в заявлении МИД Индии.
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Обе стороны будут продолжать военные и дипломатические контакты для урегулирования ситуации и обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, добавили в МИД.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
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МИД ИндииКитайИндияВ мире
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