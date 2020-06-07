В Индии заявили о договоренностях с Китаем по урегулированию в Ладакхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях, говорится в заявлении МИД Индии по итогам прошедших накануне переговоров военных двух стран.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Накануне командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем.

"Шестого июня 2020 года в районе Чушул-Молдо состоялась встреча между командующим корпусом в (городе) Лех и китайским командующим. Встреча произошла в теплой и позитивной атмосфере. Обе стороны согласились мирным путем урегулировать ситуацию в приграничных районах в соответствии с различными двусторонними соглашениями и с учетом соглашения между лидерами (стран) о том, что мир и спокойствие в приграничных районах Индии и Китая имеют важное значение для общего развития двусторонних отношений", - отмечается в заявлении МИД Индии.

Обе стороны будут продолжать военные и дипломатические контакты для урегулирования ситуации и обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, добавили в МИД.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.