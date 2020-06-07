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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:06
https://ria.ru/20200607/1572585413.html
В Ингушетии число выздоровевших от COVID-19 превысило полторы тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число выздоровевших от COVID-19 превысило полторы тысячи

12:06 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Более 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом в Ингушетии выздоровели, их доля уже превышает 64% от общего числа заболевших в регионе, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"По результатам исследований выявлено 2 342 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 35. Выздоровели всего 1 509 человек", - говорится в сообщении.
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По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 432 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 201, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5 207 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 784 человека, на амбулаторном лечении 528.
За все время в Ингушетии скончался 61 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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