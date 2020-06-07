В Ингушетии число выздоровевших от COVID-19 превысило полторы тысячи

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Более 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом в Более 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом в Ингушетии выздоровели, их доля уже превышает 64% от общего числа заболевших в регионе, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

"По результатам исследований выявлено 2 342 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 35. Выздоровели всего 1 509 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 432 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 201, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5 207 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 784 человека, на амбулаторном лечении 528.

За все время в Ингушетии скончался 61 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.