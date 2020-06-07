Из Латинской Америки вернулись на родину 19 жителей Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Девятнадцать нижегородцев, в том числе двое младенцев, вернулись в регион из стран Латинской Америки в период с 15 апреля по 7 июня специальными вывозными рейсами, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
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"Кроме того, вчера в Москве приземлился самолет, на котором в Россию из Аргентины вернулись 10 нижегородцев, в том числе двое новорожденных, для которых это путешествие стало первым в их жизни. Этим же рейсом в страну были доставлены еще двое нижегородцев, которые находились в командировке на Кубе. Сегодня ночью они приехали в Нижегородскую область, где пройдут обязательный 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье из Мехико вылетит самолет, на котором в страну вернется еще один житель области, для которого также организуют переезд в регион.
Всего со времени закрытия границ Российской Федерации, то есть с конца марта 2020 года, на территорию России из 45 стран вернулись более 3000 жителей Нижегородской области. На данный момент за рубежом, в 68 странах мира, остается более 500 нижегородцев.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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