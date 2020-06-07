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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:03
https://ria.ru/20200607/1572585255.html
Из Латинской Америки вернулись на родину 19 жителей Нижегородской области
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Из Латинской Америки вернулись на родину 19 жителей Нижегородской области

12:03 07.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Девятнадцать нижегородцев, в том числе двое младенцев, вернулись в регион из стран Латинской Америки в период с 15 апреля по 7 июня специальными вывозными рейсами, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, из Доминиканской Республики прилетели трое жителей региона, из Мексики - еще трое, из Перу - один.
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"Кроме того, вчера в Москве приземлился самолет, на котором в Россию из Аргентины вернулись 10 нижегородцев, в том числе двое новорожденных, для которых это путешествие стало первым в их жизни. Этим же рейсом в страну были доставлены еще двое нижегородцев, которые находились в командировке на Кубе. Сегодня ночью они приехали в Нижегородскую область, где пройдут обязательный 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье из Мехико вылетит самолет, на котором в страну вернется еще один житель области, для которого также организуют переезд в регион.
Всего со времени закрытия границ Российской Федерации, то есть с конца марта 2020 года, на территорию России из 45 стран вернулись более 3000 жителей Нижегородской области. На данный момент за рубежом, в 68 странах мира, остается более 500 нижегородцев.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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